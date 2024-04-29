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На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ

На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столб
Внутренняя политика
29 апреля 2024 г. 18:05
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ, установлено 35 пограничных столбов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Работа экспертных групп двух государств продолжается.

Как сообщалось ранее, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Ermənistan arasında 35 sərhəd dirəyi quraşdırılıb

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