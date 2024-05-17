Жителям 29 сел Физули, Агдама и Джебраила приостановлена ​​выплата ежемесячного пособия

С 1 мая приостановлена ​​выплата единых ежемесячных пособий гражданам, постоянно проживающим в городе Горадиз и 21 селах Физулинского, а также 7 селах Агдамского районов.

С 1 мая приостановлена ​​выплата единых ежемесячных пособий гражданам, постоянно проживающим в городе Горадиз и 21 селах Физулинского, а также 7 селах Агдамского районов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Данное решение связано обеспечением безопасного проживания и функционирования населения на указанных территориях.

Подобное решение было применено также в отношении постоянных жителей села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, восстановленного после освобождения в 2017 году.

Согласно действующему законодательству, меры социальной защиты за счет средств госбюджета, в том числе предоставление единого ежемесячного пособия, должны быть завершены в течение трехлетнего срока с момента возникновения условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев в прежние места проживания.