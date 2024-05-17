О нас

Жителям 29 сел Физули, Агдама и Джебраила приостановлена ​​выплата ежемесячного пособия

Жителям 29 сел Физули, Агдама и Джебраила приостановлена ​​выплата ежемесячного пособия С 1 мая приостановлена ​​выплата единых ежемесячных пособий гражданам, постоянно проживающим в городе Горадиз и 21 селах Физулинского, а также 7 селах Агдамского районов.
Внутренняя политика
17 мая 2024 г. 14:39
Жителям 29 сел Физули, Агдама и Джебраила приостановлена ​​выплата ежемесячного пособия

С 1 мая приостановлена ​​выплата единых ежемесячных пособий гражданам, постоянно проживающим в городе Горадиз и 21 селах Физулинского, а также 7 селах Агдамского районов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Данное решение связано обеспечением безопасного проживания и функционирования населения на указанных территориях.

Подобное решение было применено также в отношении постоянных жителей села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, восстановленного после освобождения в 2017 году.

Согласно действующему законодательству, меры социальной защиты за счет средств госбюджета, в том числе предоставление единого ежемесячного пособия, должны быть завершены в течение трехлетнего срока с момента возникновения условий для возвращения бывших вынужденных переселенцев в прежние места проживания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Füzuli, Ağdam və Cəbrayılın 29 kəndində və Horadizdə yaşayan vətəndaşlara vahid aylıq müavinətin ödənilməsi dayandırılıb

Другие новости из категории

Президенты Азербайджана и Беларуси посетили Джидырдюзю
Президенты Азербайджана и Беларуси посетили Джидырдюзю
17 мая 2024 г. 14:19
Президентов Азербайджана и Беларуси проинформировали о Генплане города Шуша
Президентов Азербайджана и Беларуси проинформировали о Генплане города Шуша
17 мая 2024 г. 13:50
Президенты Азербайджана и Беларуси осмотрели автобус совместного производства двух стран
Президенты Азербайджана и Беларуси осмотрели автобус совместного производства двух стран
17 мая 2024 г. 13:50
Президенты Азербайджана и Беларуси осмотрели в Шуше обстрелянные памятники 
Президенты Азербайджана и Беларуси осмотрели в Шуше обстрелянные памятники 
17 мая 2024 г. 13:45
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с Генпланом города Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с Генпланом города Физули
17 мая 2024 г. 11:46
Депутат: В Баку во множестве новых кофеен работают подростки
Депутат: В Баку во множестве новых кофеен работают подростки
17 мая 2024 г. 11:38
Депутат: Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых вакансий
Депутат: Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых вакансий
17 мая 2024 г. 11:16
В прошлом году 91 человек стал жертвой торговли людьми через соцсети 
В прошлом году 91 человек стал жертвой торговли людьми через соцсети 
17 мая 2024 г. 10:14
В Азербайджане в прошлом году было предотвращено 293 ранних брака
В Азербайджане в прошлом году было предотвращено 293 ранних брака
17 мая 2024 г. 10:04
Города и регионы Азербайджана с наибольшим количеством жертв торговли людьми
Города и регионы Азербайджана с наибольшим количеством жертв торговли людьми
17 мая 2024 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi