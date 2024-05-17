Депутат: В Баку во множестве новых кофеен работают подростки

Депутат: В Баку во множестве новых кофеен работают подростки

В Баку во множестве новых кофеен работают 14-15-летние подростки.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев в ходе обсуждений ежегодного доклада Национального координатора по борьбе с торговлей людьми в парламенте.

По его словам, владельцы заведений утверждают, что эти дети сироты, и якобы они берут их на работу с целью оказать поддержку:

"Необходимо найти решение подобных вопросов. В Баку в общественных местах даже продажа лотерей организована через детей", - отметил депутат.