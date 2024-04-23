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На границе Азербайджана и Армении экспертные группы приступили к процессу уточнения координат на местности

На границе Азербайджана и Армении экспертные группы приступили к процессу уточнения координат на местности В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопа
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 11:37
На границе Азербайджана и Армении экспертные группы приступили к процессу уточнения координат на местности

23 апреля на границе Азербайджана и Армении экспертные группы приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

"В соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, 23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Expert groups of Azerbaijan, Armenia start clarification of coordinates on border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ermənistan sərhədində koordinatların dəqiqləşdirilməsinə başlanılıb

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