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Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов

Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов По предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору.
Внешняя политика
29 апреля 2024 г. 00:57
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов

По предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомнив, что инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов является Азербайджанская Республика, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна приложит все усилия для того, чтобы мирная повестка продолжалась и впредь, добавив, что Азербайджан имеет сильную политическую волю для этого.

Глава государства заявил, что Азербайджан поддерживает создание модели регионального сотрудничества интегрированного Южного Кавказа без каких-либо разделительных линий в регионе.

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