Депутат: Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых вакансий

Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых объявлений о работе.

Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых объявлений о работе.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев в ходе обсуждения в парламенте ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

"В сети публикуют фейковые объявления о работе. Людей обманывают и вывозят за границу, в результате чего они становятся жертвами торговли людьми. В этом вопросе есть над чем поработать, существует острая необходимость в расследовании и выявлении источников подобных преступлений", - отметил депутат