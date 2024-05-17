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Депутат: Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых вакансий

Депутат: Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых вакансий Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых объявлений о работе.
Внутренняя политика
17 мая 2024 г. 11:16
Депутат: Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых вакансий

Иногда люди становятся жертвами торговли людьми из-за фейковых объявлений о работе.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев в ходе обсуждения в парламенте ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

"В сети публикуют фейковые объявления о работе. Людей обманывают и вывозят за границу, в результате чего они становятся жертвами торговли людьми. В этом вопросе есть над чем поработать, существует острая необходимость в расследовании и выявлении источников подобных преступлений", - отметил депутат

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Bəzən iş elanları vasitəsilə müəyyən şəxslər insan alveri qurbanlarına çevrilir

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