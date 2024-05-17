В Кабмине обсудили итоги мониторинга реализации программы "Великого возвращения"

В Кабинете министров прошло совещание по результатам мониторинга, проведенного в 2023 году и за 4 месяца 2024 года в связи с реализацией I Государственной программы по "Великому возвращению" на освобожденные территории.
Об этом Report сообщили в Кабмине.
В совещании под руководством главы аппарата Кабмина Руфата Мамедова приняли участие заместители руководителей госструктур, отвечающих за реализацию программы, и другие ответственные лица.
На собрании были представлены отчеты о мониторинге за прошлый год и 4 месяца этого года, заслушаны предложения и обсуждена дальнейшая реализация Госпрограммы.