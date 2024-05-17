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В Кабмине обсудили итоги мониторинга реализации программы "Великого возвращения"

В Кабмине обсудили итоги мониторинга реализации программы "Великого возвращения" В Кабинете министров прошло совещание по результатам мониторинга, проведенного в 2023 году и за 4 месяца 2024 года в связи с реализацией I Государственной программы по "Великому возвращению" на освобожденные территории.
Внутренняя политика
17 мая 2024 г. 16:08
В Кабмине обсудили итоги мониторинга реализации программы Великого возвращения

В Кабинете министров прошло совещание по результатам мониторинга, проведенного в 2023 году и за 4 месяца 2024 года в связи с реализацией I Государственной программы по "Великому возвращению" на освобожденные территории.

Об этом Report сообщили в Кабмине.

В совещании под руководством главы аппарата Кабмина Руфата Мамедова приняли участие заместители руководителей госструктур, отвечающих за реализацию программы, и другие ответственные лица.

На собрании были представлены отчеты о мониторинге за прошлый год и 4 месяца этого года, заслушаны предложения и обсуждена дальнейшая реализация Госпрограммы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBöyük Qayıdışa dair Proqramın icrası ilə bağlı monitorinqlərin nəticələri müzakirə olunub

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