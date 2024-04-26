Президент Азербайджана выступает на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге

Cтартовал второй день 15-го Петерсбергского климатического диалога.

26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога в Берлине.

Как сообщает командированный в Берлин сотрудник Report, азербайджанский лидер принимает участие во втором дне 15-го Петерсбергского климатического диалога вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

10:40



Стартовал второй день 15-го Петерсбергского климатического диалога.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца примет участие в сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога, который состоится сегодня.



Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Германию.