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Президент Азербайджана выступает на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге

Президент Азербайджана выступает на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге Cтартовал второй день 15-го Петерсбергского климатического диалога.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 11:30
Президент Азербайджана выступает на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге

26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога в Берлине.

Как сообщает командированный в Берлин сотрудник Report, азербайджанский лидер принимает участие во втором дне 15-го Петерсбергского климатического диалога вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

10:40


Стартовал второй день 15-го Петерсбергского климатического диалога.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца примет участие в сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога, который состоится сегодня.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Германию.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Berlində XV Petersberq İqlim Dialoqunun Yüksək Səviyyəli Seqmentində çıxış edir - YENİLƏNİB-2
Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev participating in High Level Segment of 15th Petersberg Climate Dialogue in Berlin

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