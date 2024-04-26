Президент Азербайджана выступает на 15-ом Петерсбергском климатическом диалоге

26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога в Берлине.
Как сообщает командированный в Берлин сотрудник Report, азербайджанский лидер принимает участие во втором дне 15-го Петерсбергского климатического диалога вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.
10:40
Стартовал второй день 15-го Петерсбергского климатического диалога.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца примет участие в сегменте высокого уровня 15-го Петерсбергского климатического диалога, который состоится сегодня.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Германию.