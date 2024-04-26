В Казахстане ввели новый сигнал светофора

В Казахстане в правила дорожного движения прописан новый сигнал светофора - плюс зеленого цвета. Он должен информировать автомобилистов, что для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный, то есть можно смело поворачивать нале

В Казахстане в правила дорожного движения прописан новый сигнал светофора - плюс зеленого цвета. Он должен информировать автомобилистов, что для транспортных средств встречного направления включен запрещающий красный, то есть можно смело поворачивать налево.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Inbuisness.kz.

Авторы новой редакции документа ПДД прописали некоторые дополнительные дорожные знаки, а также новую разметку. Кроме того, уточнена часть понятий, а также введен отсутствовавший ранее термин "упрощенное оформление дорожно-транспортного происшествия".