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Блинкен встретился со своим китайским коллегой

Блинкен встретился со своим китайским коллегой Глава МИД КНР Ван И провел встречу в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Другие страны
26 апреля 2024 г. 06:06
Блинкен встретился со своим китайским коллегой

Глава МИД КНР Ван И провел встречу в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

После обсуждения интересующих обе стороны вопросов состоится деловой обед глав внешнеполитических ведомств.

Блинкен прибыл 24 апреля в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай. В Шанхае у него состоялась встреча с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином. Также он посетил Нью-Йоркский университет в Шанхае. В четверг вечером Блинкен прибыл в Пекин. Это второй приезд Блинкена в КНР за время его нахождения на посту госсекретаря США.

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Версия на азербайджанском языке Blinken çinli həmkarı ilə görüşüb

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