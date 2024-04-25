В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой

В Баку простились с первым уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Эльмирой Сулеймановой.
Как сообщает Report, после состоявшейся в мечети Тезепир церемонии прощания Э. Сулейманова была похоронена на Второй Аллее почетного захоронения.
Первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова будет похоронена на Второй Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Report, Эльмира Сулейманова скончалась 25 апреля в возрасте 87 лет.
Скончалась первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова.
Как сообщает Report, она умерла в возрасте 87 лет.
В настоящее время в мечети Тезепир проходит церемония прощания с покойной.
Отметим, что Эльмира Теймур гызы Сулейманова родилась 17 июля 1937 года в городе Баку. Являлась доктором химических наук (1980), профессором (1981), получала персональную пенсию президента Азербайджанской Республики. Э.Сулейманова занимала должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана с 2002 по 2019 год.
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева была награждена орденами "Шохрат" и “Шараф” за заслуги в области защиты прав человека.