В Баку простились с первым омбудсменом Азербайджана Эльмирой Сулеймановой

Скончалась первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова.

В Баку простились с первым уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана Эльмирой Сулеймановой.

Как сообщает Report, после состоявшейся в мечети Тезепир церемонии прощания Э. Сулейманова была похоронена на Второй Аллее почетного захоронения.

15:00

Первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова будет похоронена на Второй Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, Эльмира Сулейманова скончалась 25 апреля в возрасте 87 лет.

14:29

Скончалась первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова.

Как сообщает Report, она умерла в возрасте 87 лет.

В настоящее время в мечети Тезепир проходит церемония прощания с покойной.

Отметим, что Эльмира Теймур гызы Сулейманова родилась 17 июля 1937 года в городе Баку. Являлась доктором химических наук (1980), профессором (1981), получала персональную пенсию президента Азербайджанской Республики. Э.Сулейманова занимала должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана с 2002 по 2019 год.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева была награждена орденами "Шохрат" и “Шараф” за заслуги в области защиты прав человека.