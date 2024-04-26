КНДР провела испытания произведенных на новом оборонном предприятии РСЗО

КНДР провела контрольно-проверочные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм, произведенных на новом оборонно-промышленном предприятии.

КНДР провела контрольно-проверочные стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм, произведенных на новом оборонно-промышленном предприятии.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе испытаний были оценены характеристики полета снарядов, меткость и другие параметры.

На стрельбах присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он отметил, что РСЗО калибра 240 мм, в которые внедрены новые технологии, "будут способствовать стратегическим изменениям в укреплении артиллерийских вооруженных сил" Корейской народной армии.

В феврале ЦТАК отметило, что Академия национальной обороны КНДР разработала новый управляемый снаряд для РСЗО калибра 240 мм.