Государственной делегации Туркменистана был подарен азербайджанский ковер

В рамках двухдневного Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEİF 2024), проходящего в Париже азербайджанские компании Caspian Logistics Solutions и AZCHEMCO передали в подарок делегации Туркмени

В рамках двухдневного Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEİF 2024), проходящего в Париже азербайджанские компании Caspian Logistics Solutions и AZCHEMCO передали в подарок делегации Туркменистана азербайджанский национальный ковер.

Как передает Report, об этом сообщил вице-председатель холдинговой компании Caspian Logistics Solutions Рифат Султан-заде.

По его словам, данный ковер с изображением Карабахского и Ахалтекинского скакунов показывает дух, благородность, свободолюбие и непомерное рвение двух братских стран Азербайджана и Туркменистана на пути укреплению и без того сильного стратегического сотрудничества: «Азербайджан и Туркменистан полностью обеспечивают себя всем необходимым. Наши страны не зависят ни от каких-либо форм и видов внешнего воздействия. Сегодня за период своей независимости мы смогли добиться огромных успехов и под чутким руководством президентов уверенно идут вперед, решают очень важные вопросы социального благосостояния, экономического развития, глобальных транснациональных проектов».

Он подчеркнул, что ковер, в качестве подарка, символизирует древнейшее искусство и ремесло наших народов – ковроткачество: "Как азербайджанские ковры, так и туркменские пользуются мировой славой. В Туркменистане ковровые орнаменты размещены на государственных символах страны, что выражает приверженность заветам предков, исконным традициям и устоям, мировоззрение и менталитет народа. Сегодня, данный ковер показывает, что Карабахский и Ахалтекинский скакуны начинают свой путь в Туркменистане".

Преподнесенный в подарок ковер был соткан по специальному заказу у азербайджанского производителя ковров "Азерхалча".