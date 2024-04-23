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Провокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана

Провокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана На площади Республики в Ереване состоялось факельное шествие в память жертв так называемого "геноцида армян", который якобы произошел в 1915 году.
В регионе
23 апреля 2024 г. 22:27
Провокация на так называемом марше геноцида: Сожжены флаги Турции и Азербайджана

На площади Республики в Ереване состоялось факельное шествие в память жертв так называемого "геноцида армян", который якобы произошел в 1915 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

На митинг собрались представители оппозиционных политических сил, в том числе Ишхан Сагателян и третий президент Армении Серж Саргсян.

Армянские СМИ сообщили, что в марше не участвовали представители государства и правительства.

Ряд армянских СМИ транслировали марш в социальных сетях. Как видно на кадрах, несколько участников сожгли флаги Турции и Азербайджана.

В то время как предпринимаются усилия по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, открытию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно-азербайджанской границы, этот шаг обусловлен желанием некоторых сил помешать этому процессу. Также, учитывая, что Сагателян и Саргсян являются антиазербайджанскими политиками, неудивительно, что подобная провокация произошла во время митинга, в котором они участвовали.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQondarma soyqırımı yürüşündə təxribat: Türkiyə və Azərbaycan bayraqları yandırılıb

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