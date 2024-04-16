Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей

СОР – это прекрасная возможность для глобального сотрудничества.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) - это прекрасная возможность для глобального сотрудничества.

Об этом Report сказал руководитель группы специалистов по экологически чистому водороду в Международной ассоциации водородной энергетики Мухаммед Абу Лабан.

Эксперт отметил, что стратегическое планирование проектов по борьбе с изменением климата как в развивающихся, так и в развитых странах является критически важным вопросом, а СОР29 может сосредоточиться на разработке надежных механизмов для поддержки стран в зеленом переходе.

Говоря о своих ожиданиях от предстоящей СОР29, Абу Лабан отметил, что "она может и не станет прорывной в плане выполнения Парижского соглашения, тем не менее может стать краеугольным камнем по постановке амбициозных целей в будущем и укрепления дальнейшего сотрудничества на основе уже существующих соглашений".

Абу Лабан отметил, что хотя существуют масштабные цели в области борьбы с изменением климата, их воплощение остается сложной задачей.

"СОР29 могла бы сосредоточиться на том, чтобы подвигнуть страны взять на себя ответственность за выполнение существующих обязательств и поощрять их разрабатывать более детальные планы для реализации", - подчеркнул он.

Он считает, что текущая геополитическая ситуация может повлиять на международное сотрудничество в области борьбы с изменением климата.

"Надеюсь, что СОР29 сможет предоставить странам платформу для того, чтобы отбросить разногласия и сосредоточиться на общей цели по решению проблемы изменения климата", - подытожил он.