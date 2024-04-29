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Великий герцог Люксембурга приглашен на COP29

Великий герцог Люксембурга приглашен на COP29 Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов передал пригласительное письмо Великому герцогу Люксембурга Анри для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
COP29
29 апреля 2024 г. 15:10
Великий герцог Люксембурга приглашен на COP29

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов передал пригласительное письмо Великому герцогу Люксембурга Анри для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Имел честь встретиться сегодня с советником Великого герцога Люксембурга Марком Балтесом для передачи письма-приглашения президента Азербайджана Ильхама Алиева Его Королевскому высочеству Великому герцогу Анри на COP29 в ноябре в Баку", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Lüksemburqun Böyük Hersoqu COP29-a dəvət edilib
Версия на английском языке Grand Duke of Luxembourg invited to COP29

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