Великий герцог Люксембурга приглашен на COP29

Великий герцог Люксембурга приглашен на COP29Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов передал пригласительное письмо Великому герцогу Люксембурга Анри для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов передал пригласительное письмо Великому герцогу Люксембурга Анри для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Имел честь встретиться сегодня с советником Великого герцога Люксембурга Марком Балтесом для передачи письма-приглашения президента Азербайджана Ильхама Алиева Его Королевскому высочеству Великому герцогу Анри на COP29 в ноябре в Баку", - говорится в публикации.
Had the pleasure of meeting today Mr. Marc Baltes, Adviser of the Grand Duke of Luxembourg, to transmit the invitation letter of President of Azerbaijan Ilham Aliyev to His Royal Higness Henry, the Grand Duke for #COP29 in November in Baku.@presidentaz@MFA_Lu@COP29_AZ