Великий герцог Люксембурга приглашен на COP29

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов передал пригласительное письмо Великому герцогу Люксембурга Анри для участия в 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Имел честь встретиться сегодня с советником Великого герцога Люксембурга Марком Балтесом для передачи письма-приглашения президента Азербайджана Ильхама Алиева Его Королевскому высочеству Великому герцогу Анри на COP29 в ноябре в Баку", - говорится в публикации.