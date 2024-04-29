CDRI представит исследование по устойчивости телекоммуникаций на COP29

Коалиция за устойчивую к стихийным бедствиям инфраструктуру(CDRI) представит новое исследование по укреплению телекоммуникационной инфраструктуры против стихийных бедствий на предстоящей климатической конференции COP29.

Коалиция за устойчивую к стихийным бедствиям инфраструктуру(CDRI) представит новое исследование по укреплению телекоммуникационной инфраструктуры против стихийных бедствий на предстоящей климатической конференции COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

По словам генерального директора CDRI Амита Протхи, организация расширяет свои проекты в области телекоммуникационной инфраструктуры по всему миру и в этом году начнет реализацию инициатив в зарубежных странах.

"Мы проводим исследования в нескольких индийских штатах, чтобы понять, где существуют риски в телекоммуникационном пространстве", - добавил он.

Гендиректор подчеркнул, что помимо представления исследования, CDRI планирует объявить о новом наборе получателей финансирования для малых островных развивающихся государств.

CDRI - возглавляемая Индией инициатива, которая оказывает другим государствам услуги по моделированию вероятных рисков от экологических потрясений.