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Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана

Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 20:43
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана

На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

"Это уже не только ответственность за Азербайджан. Вы уже отвечаете за ситуацию на Кавказе в целом, на что мы, те, народы которые не живут на Кавказе, очень надеемся… Время выбрало Вас, как у нас говорят, и Вы несете ответственность за Кавказский регион как лидер", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Alexandr Lukashenko: A very powerful and normal leader in the person of Azerbaijan has appeared in Caucasus
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko: Qafqazda Azərbaycanın timsalında olduqca güclü, normal lider ölkə mövcuddur

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