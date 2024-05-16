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Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий

Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий Я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 20:21
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий

Я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Отметив, что за годы оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре все было разрушено, главы государства подчеркнул: "Приходится восстанавливать все с нуля - инфраструктуру, жилье, общественные здания, исторические памятники и так далее. Поэтому мы приглашаем белорусские компании активно подключиться к этой работе".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We invite Belarusian companies to get actively engaged in restoration activities in liberated lands
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Belarus şirkətlərini azad olunmuş ərazilərin bərpası prosesinə fəal qoşulmağa dəvət edirik

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