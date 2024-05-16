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Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства

Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии, опыт строительства агрогородков.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 20:23
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства

У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства, современные технологии, опыт строительства агрогородков.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Наша первостепенная задача, конечно, как можно быстрее вернуть бывших беженцев в свои родные дома, которые будут построены, но и также обеспечить их соответствующей работой, с тем чтобы люди, которые возвращаются на освобожденные территории, также были бы заняты на высокооплачиваемой работе", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Belarusun çox yaxşı şəhərsalma təcrübəsi var

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