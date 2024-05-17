Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК

В прошлом году по уголовным делам, возбужденным по фактам торговли людьми, потерпевшим проходит 91 гражданин Азербайджана.

В прошлом году по уголовным делам, возбужденным по фактам торговли людьми, потерпевшим проходит 91 гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Среди них только один мужчина и 90 женщин.

"28 из них подверглись сексуальному насилию в Турции, 28 - в России, 15 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 10 - в Королевстве Бахрейн, 4 - в Катаре, 3 - в Иране, 1 - в Ираке, еще 2 - подверглись трудовой эксплуатации на территории страны", - говорится в информации.