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Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК

Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК В прошлом году по уголовным делам, возбужденным по фактам торговли людьми, потерпевшим проходит 91 гражданин Азербайджана.
Милли Меджлис
17 мая 2024 г. 10:02
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК

В прошлом году по уголовным делам, возбужденным по фактам торговли людьми, потерпевшим проходит 91 гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Среди них только один мужчина и 90 женщин.

"28 из них подверглись сексуальному насилию в Турции, 28 - в России, 15 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 10 - в Королевстве Бахрейн, 4 - в Катаре, 3 - в Иране, 1 - в Ираке, еще 2 - подверглись трудовой эксплуатации на территории страны", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının istismara məruz qaldığı ölkələr açıqlanıb - SİYAHI

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