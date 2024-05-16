О нас

Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются

Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 20:27
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются

Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Подчеркнув, что существующие конфликты, как правило, не решаются, глава государства довел до внимания, что исключение составляет конфликт на Южном Кавказе, который был решен Азербайджаном военно-политическим путем в полном соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН, Уставом ООН и международным гуманитарным правом, что признано сегодня всем мировым сообществом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Except for conflict resolved by Azerbaijan, existing conflicts around world remain unresolved
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanın həll etdiyi münaqişə istisna olmaqla, dünyada mövcud münaqişələr həllini tapmır

Экслюзивные новости

Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi