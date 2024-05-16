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Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение

Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 20:32
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение

Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

"У нас есть дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота примерно в 400 миллионов долларов. Мы договорились о том, что на следующем заседании Межправительственной комиссии в Минске - и с учетом сегодняшних договоренностей и того, что наши министры работали здесь два дня и еще будут работать, прочтения некоторых вопросов - договорились о том, что эта дорожная карта будет актуализирована", - отметил президент Беларуси.

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Версия на английском языке Aleksandr Lukashenko: Brotherly peoples of Belarus and Azerbaijan enjoy deep respect
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko: Belarus və Azərbaycanın qardaş xalqları arasında dərin hörmət və münasibətlər var

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