Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах

Отношения между Азербайджаном и Малайзией развиваются по восходящей линии. Дипломатические отношения между странами были установлены 5 апреля 1993 года. В 1997 году была создана рабочая группа по азербайджано-малайзийским межпарламентским связям. Сегодня

Отношения между Азербайджаном и Малайзией развиваются по восходящей. Дипломатические отношения между странами были установлены 5 апреля 1993 года. В 1997 году была создана рабочая группа по азербайджано-малайзийским межпарламентским связям. Сегодня между странами налажено активное сотрудничество в области экономики, торговли, образования, энергетики и технологий.

Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Бин Мохд Рза в интервью Report ответил на вопросы о существующем сотрудничестве и планируемых совместных проектах:

- Господин посол, вы не так давно приступили к своей дипломатической миссии в Азербайджане. Удалось ли вам посетить регионы страны? Хотелось бы услышать ваши впечатления о нашей стране.

- Азербайджан - очень красивая и безопасная страна. Город Баку впечатляет своими культовыми зданиями и исторической городской застройкой. В Азербайджане я чувствую себя как дома, так как подобно Малазии, большая часть населения исповедует ислам, и культурные сходства между нашими странами также заметны.

Хотелось бы особо отметить гастрономию. Азербайджанская кухня поражает своей яркостью, используя свежие овощи и продукты, а также отличается превосходным вкусом мяса и птицы. Несомненно, местная баранина - одна из лучших, что я когда-либо пробовал. В целом, Азербайджан - уникальная страна, сочетающая в себе современность и старину. Самое главное, азербайджанцы очень дружелюбный народ. Куда бы вы ни пошли люди приветствуют вас с добродушной улыбкой и превосходным гостеприимством.

У меня была возможность исследовать вашу страну. Я был в Гусарском районе, на горном курорте "Шахдаг", по дороге ознакомившись c другими городами вдоль машрута. Планирую посетить и другие регионы страны: исторические города Гянджу, Шамаху и Шеки, а также насладиться горными пейзажами и лесами Губы, Габалы и Астары.

Кроме того, меня также интересуют ценные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Как только у меня будет время, я поеду на освобожденные от оккупации территории вашей страны, в Шушу, Агдам и Физули, чтобы увидеть эту прекрасную землю.

- Какие изменения в работе посольства вы планируете с целью улучшения двусторонних отношений? Какие сферы, по вашему мнению, следует признать приоритетными в рамках сотрудничества стран?

- На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я подчеркнул, что отношения между Малайзией и Азербайджаном носят дружеский характер. Однако, они должны быть повышены до стратегических и всеобъемлющих, которые принесут пользу обеим странам.

Придерживаюсь активного подхода к укреплению двусторонних отношений и сотрудничества между Малайзией и Азербайджаном. В настоящее время я поддерживаю тесные отношения со своими азербайджанскими коллегами, иностранными дипломатами и всеми заинтересованными сторонами в областях, представляющих взаимный интерес, включая такие ключевые приоритетные сферы, как торговля и экономика, образование, культура, туризм, молодежь и спорт и т.д., что способствует укреплению дружественных отношений между странами.

Я изучаю нетрадиционные сектора с большим потенциалом в Азербайджане, такие как халяльная индустрия, исламский банкинг и микрофинансирование, возобновляемые источники энергии, ИКТ-платформы и оборонное оборудование и закупки. Мне также хотелось бы изучить нано- и вакцинные технологии Азербайджана, а также возможности привлечения малазийских ноу-хау на азербайджанский рынок.

Министры, правительственные чиновники и представители деловых кругов должны осуществлять взаимные визиты для укрепления связей между народами и развития отношений между Малайзией и Азербайджаном. Среди приоритетов также завершение работы над несколькими меморандумами о взаимопонимании, в основном двусторонние консультации, соглашение о высшем образовании и о безвизовом режиме для малазийцев при посещении Азербайджана.

- Учитывая лидирующие позиции Малайзии в высоких технологиях, какую поддержку в этой области ваша страна может предоставить Азербайджану?

- Малайзия является одной из самых динамично развивающихся стран в Юго-Восточной Азии. А одна из наиболее развивающихся областей в нашей стране - высокие технологии. Стратегическое расположение Малайзии в Юго-Восточной Азии делает ее привлекательным направлением для высоких технологий, позволяющим получить доступ к растущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша страна также получает выгоду от близости к крупным рынкам, таким как Китай, Япония и Южная Корея. Малайзия может стать центром логистики и дистрибуции, что позволит сократить транспортные расходы и сроки выполнения заказов.

За прошедшие 20 лет многие отрасли Малайзии проявили большой интерес к высоким и цифровым технологиям. Крупные инвестиции были также вложены в цифровизацию сектора финансовых услуг, включая исламские финансы и банковское дело. Иностранные компании постоянно присматриваются к Малайзии из-за различных предлагаемых льгот, особенно из-за индивидуальных налоговых льгот и вспомогательной роли, которую играют наши агентства, такие как Управление инвестиционного развития Малайзии (MIDA). Зарубежные компании привлекает наш единый центр обслуживания и простота ведения бизнеса с агентствами, такими как MIDA. Важными фактороми являются иммиграционный департамент, который оказывает необходимую поддержку, как и англоговорящее население.

Малайзия инвестирует в образовательные программы и проведение трейнингов, для подготовки квалифицированной рабочей силы, отвечающей потребностям полупроводниковой промышленности. Многие университеты и технические институты предлагают специализированные курсы по электронике, инженерному делу и смежным областям, обеспечивая полупроводниковые компании квалифицированным персоналом.

Азербайджанским студентам стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы получить высшее образование в этих областях в Малайзии. Для обмена знаниями и опытом в рамках Малазийской программы технического сотрудничества (MTCP) для зарубежных стран, включая Азербайджан, доступно множество курсов по высоким технологиям, таким как высокие технологии, искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT), четвертая промышленная революция, цифровая безопасность, исламские финансы и другие. Устойчивое развитие (Isustain). Мы были бы рады получить больше участников из Азербайджана.

Учитывая диверсификацию экономики Азербайджана, Малайзия очень заинтересована в изучении динамичного и привлекательного экономического ландшафта столь богатой ресурсами страны. У Малайзии есть огромный потенциал для изучения и расширения сферы применения в таких секторах, как информационные технологии и мультимедиа, в Азербайджане. Даже исламский банкинг, одним из пионеров которого является Малайзия, обладает огромным потенциалом в вашей стране.

- Известно, что национальная нефтяная компания Малайзии Petronas участвовала в разработке месторождения "Шахдениз" в Азербайджане. Однако позже покинула проект. Учитывая проведение COP29 в Азербайджане и решительные шаги правительства в направлении "зеленой энергетики", представляется ли возможным также перевести энергетическое сотрудничество с Малайзией в это русло?

- В первую очередь, мне хотелось бы поздравить правительство Азербайджана с тем, что в ноябре в Баку пройдет климатическая конференция COP29. С нетерпением ожидаем совместной работы, чтобы продолжить наращивать темпы в борьбе с изменением климата. Как я уже говорил ранее, двусторонние отношения между Малайзией и Азербайджаном должны развиваться как в традиционных, так и в нетрадиционных областях, таких как возобновляемые источники энергии.

Наши экономические и политические связи являются прочными и расширяются. Поскольку 30-летний конфликт с Арменией закончился, в настоящее время я призываю больше малазийских компаний участвовать в динамично развивающемся экономическом секторе Азербайджана. Учитывая диверсификацию экономики Азербайджана, мы могли бы изучить потенциал торгового и инвестиционного сотрудничества между бизнес-секторами Малайзии и Азербайджана.

Говоря о национальной нефтяной компании, должен упомянуть, что когда я разговаривал с генеральным директором Petronas в Ашхабаде об их деятельности в Азербайджане, он сказал, что им не закрыт путь обратно в Баку. У них очень хорошие отношения с азербайджанскими компаниями, такими как SOCAR и Azpetrol. Так что все еще есть вероятность, что малазийские компании придут сюда.

На самом деле, меня интересует, движется ли Petronas в направлении зеленой энергетики. Поэтому я предложил им, что если они не могут приехать в Азербайджан для сотрудничества в области нефти и газа, им следует переключиться на сотрудничество в области возобновляемой энергетики.

Считаю, что это будет интересно и Азербайджану. В настоящее время она [Petronas] изучают эту сферу, когда они покидали Азербайджан, им удалось сохранить отношения здесь. Поэтому мы надеемся, что Petronas вернется в вашу страну.

В целом, мы очень заинтересованы в сотрудничестве в области зеленой и возобновляемой энергетики. В Малайзии ВИЭ используется уже как 20-25 лет. Климатическая конференция COP29 поощряет компании, занимающиеся этим бизнесом, приезжать в Азербайджан и Баку. Мы ищем компании, заинтересованные в создании совместного предприятия с Азербайджаном.

- Хотелось бы узнать, могут ли малазийские компании принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана? В целом, были ли малазийские компании проинформированы об этих районах?

- Карабахский регион Азербайджана привлекает многих иностранных инвесторов, это может быть и для инвестиций малазийских компаний, которые могут обнаружить новые рыночные возможности, особенно в рамках проекта "умные города" в освобожденном Карабахе.

Малайзия всегда проявляла интерес к участию в различных секторах экономики Азербайджана, включая проекты по восстановлению освобожденных районов. Малазийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах. Подход президента Ильхама Алиева к развитию освобожденных территорий, направленный на создание футуристических и устойчивых регионов, вдохновляет нас, и мы с нетерпением ожидаем результатов этих важных проектов.

Правительство Азербайджана активно привлекало прямые иностранные инвестиции, особенно после окончания войны. Политическая стабильность и высокое доверие к президенту привлекли больше иностранных инвесторов в проекты послевоенного восстановления. Многие дружественные страны, такие как Великобритания, Германия, Саудовская Аравия, Румыния и Турция, начали инвестировать в эти проекты.

Как я уже говорил ранее, сейчас для малазийских компаний самое подходящее время изучить новые рыночные возможности, особенно в рамках проекта "умные города", используя наши возможности и опыт в нишевых областях, в частности, в области возобновляемых источников энергии, строительных материалов с использованием солнечной энергии, электротехники и электроники, а также других услуг, таких как исламский банкинг и финансы, цифровые платформы ИКТ.

Продолжу поощрять малайзийские компании к участию в экономике Азербайджана. Это будет моим основным ключевым показателем эффективности. Многие малайзийские компании рассматривают потенциальные возможности для бизнеса здесь. При наличии благоприятных условий и возможностей мы хотели бы приветствовать все возможные и потенциальные совместные проекты и сотрудничество в будущем с обеих сторон.

Посол Азербайджана в Малайзии также обсуждал эти вопросы с соответствующими малазийскими заинтересованными сторонами, агентствами и бизнес-структурами, чтобы показать потенциал экономического партнерства между Малайзией и Азербайджаном посредством семинаров и форумов для привлечения инвестиций в Карабахский регион, особенно в проекты по возобновляемой энергетике.

Малайзия также заинтересована в поддержании и установлении мира в регионе. Мы можем предложить соответствующие учебные курсы в рамках платформы Малазийской программы технического сотрудничества (MTCP) в тех областях, где это необходимо, в освобожденных районах. По этой причине в рамках MTCP могут проводиться курсы по наращиванию потенциала, защите мира, восстановлению и стабильности в регионе.

- Насколько известно, одной из сфер сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией - это образование. В декабре прошлого года в Баку прошла вторая малазийская образовательная выставка. Каков уровень сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией в этой области, какие образовательные программы существуют между двумя странами?

- Образование является одной из приоритетных областей, которая открывает широкие возможности для сотрудничества между нашими странами. Малайзия готова сотрудничать в сфере образования по всем направлениям. В последние годы Малайзия быстро стала центром международного образования. На сегодняшний день в Малайзии обучается 100 381 иностранный студент из 179 стран. Правительство намерено увеличить число иностранных студентов до 250 000 к 2025 году. Все это свидетельствует об успехах Малайзии в области образования.

Образовательная выставка Малайзии, которая в прошлом году прошла во второй раз, отражает большое значение Азербайджана. По сравнению с 2022 годом, прошедшая в декабре прошлого года образовательная ярмарка привлекла больше посетителей. Выставка открыла многообещающие перспективы и вызвала большой интерес к обучению в Малайзии. Это позитивное событие. Наша цель - представить университеты Малайзии и привлечь азербайджанских студентов к получению высшего образования в нашей стране. Считаем, что добились этого, и планируем провести более масштабную третью образовательную ярмарку в ноябре этого года.

В течение года было запланировано несколько программ по продвижению высшего образования Малайзии в Азербайджане.Представители малазийских университетов также посетили несколько средних школ Баку для продвижения своих программ. Ознакомление старшеклассников с возможностями получения образования в Малайзии как можно раньше дает им возможность продолжить его у нас.

Малайзия потенциально может стать одним из предпочтительных мест для получения высшего образования среди азербайджанских студентов. Помимо доступной платы за обучение и относительно низкой стоимости жизни, Малайзия имеет схожие культурные ценности и религиозные черты с Азербайджаном.

Мы завершаем подготовку меморандума о сотрудничестве в области высшего образования с азербайджанской стороной. После подписания он будет способствовать обменам, мобильности и взаимодействию между министерствами, академическими институтами и экспертами. Малайзия и Азербайджан работают над укреплением двусторонних отношений. В сфере образования несколько университетов Азербайджана и Малайзии подписали меморандум о взаимопонимании и с нетерпением ожидают обмена студентами, учеными и экспертами. На протяжении многих лет многие азербайджанцы получали качественное образование в Малайзии.

Азербайджан предлагает стипендии за рубежом более чем 4000 своим студентам. Малайзия была бы рада приветствовать и принять этих студентов для обучения в нашей стране. Мы рады, что студенты из Малайзии также учатся в Азербайджане. В настоящее время две малазийские студентки получают стипендию Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Движения Неприсоединения (ДН) от правительства Азербайджана, обе специализируются в области психологии, а одна получает степень магистра в области дипломатии и международных отношений по стипендии университета ADA.

- Сегодня туризм является одной из сфер сотрудничества, от которой стороны могут извлечь выгоду. Хотелось бы знать, на какой стадии находятся переговоры о создании комбинированных туров с Малайзией, а также о подготовке комплексных туристических пакетов? Как Азербайджан может воспользоваться опытом Малайзии в сфере туризма?

- Укрепление межличностных связей важно, для того чтобы помочь нашим соотечественникам больше узнать о культурах друг друга. Для повышения информированности туристических компаний могут проводиться программы взаимного обмена и рекламные мероприятия, а также различные семинары и туристические сессии.

Мы сотрудничаем с одним из крупнейших игроков отрасли авиаперевозок Air Arabia, и с марта прошлого года авиакомпания возобновила прямые рейсы в Куала-Лумпур из Шарджи. В результате совместного сотрудничества посольства, Стамбульского офиса Tourism Malaysia и авиакомпании Air Arabia в июле 2023 года была организована ознакомительная поездка в Малайзию с группой известных азербайджанских блогеров, влиятельных лиц и туристических агентов.

Малайзия - одна из самых туристических стран в мире. Ежегодно страну посещают не менее 25 миллионов туристов. Благодаря лозунгу "Малайзия, настоящая Азия" страна давно завоевала репутацию одного из лучших туристических направлений в мире. Азербайджан может извлечь выгоду из туристического опыта Малайзии и оказать на этот сектор положительное влияние.

До кризиса, связанного с пандемией COVID-19, туристический сектор был одним из основных факторов, влияющих на экономику Малайзии. В 2019 году его доля составляла 15,9% от ВВП страны и около 24% от общего числа занятых. В том году Малайзия приняла 26,1 миллиона туристов. Это обеспечило 21 миллиард долларов дохода от туризма и 3,6 миллиона рабочих мест.

Малайзия приглашает все больше азербайджанских туристов посетить нашу страну, поскольку у нас есть множество красивых и захватывающих мест. В стране множество отличных, но доступных по цене гостиниц и условия.

Азербайджанцы пользуются возможностью безвизового режима для въезда в Малайзию сроком на 30 дней. Более того, азербайджанский манат стабильнее малайзийского ринггита, что является преимуществом для азербайджанских туристов, путешествующих в нашу страну.

Согласно, статистическим данным число туристов, прибывающих из Малайзии в Азербайджан, увеличилось примерно на 50% - с 522 в 2021 году (январь-декабрь) до 1060 за аналогичный период 2022 года. С января по июль 2023 года число туристов из Малайзии, прибывших в Азербайджан, уже удвоилось и составило 1054 человека.

Рассматриваем возможность завершения работы над двусторонним соглашением о взаимном предоставлении безвизового режима для граждан Малайзии, въезжающих в Азербайджан. После подписания меморандум о взаимопонимании откроет путь для прямых рейсов и увеличит приток туристов между двумя странами.

- При вручении верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, был затронут вопрос о прямых рейсах. Продолжаются ли переговоры в этом направлении?

- В настоящее время прямых рейсов между Куала-Лумпуром и Баку нет. Однако верю, что данное предложение пойдет на пользу обеим странам. Наличие транспортного сообщения является важнейшим аспектом экономического развития. Это поможет улучшить качество и эффективность перемещения товаров и людей между нашими странами. Расширение связей может укрепить торгово-экономическое сотрудничество за счет физических, институциональных связей и контактов между людьми.

У Азербайджана есть потенциал стать центральным хабом во многих направлениях. Страна расположена в стратегически важном месте - на перекрестке Азии и Европы. Если инициатива прямого авиасообщения осуществится, то Баку может стать промежуточной остановкой для малазийцев, совершающих паломничество. Мы продолжим взаимодействовать с соответствующими учреждениями, включая "Азербайджанские авиалинии"(AZAL), AirAsia, другие заинтересованные авиакомпании, а также с министерством транспорта о возобновлении переговоров о планируемом прямом воздушном маршруте.

Малайзия налаживает стратегическое сотрудничество с международными авиакомпаниями для того, чтобы стимулировать рост спроса на поездки из Центральной Азии, что соответствует цели нашего правительства по достижению 35,6 миллиона туристов в год до 2026 года. С января по ноябрь 2023 года в Малайзии был отмечен заметный рост туризма из Центральной Азии, приняв 21 910 туристов, что на 196,7 % больше, чем в 2022 году.

В тоже время резко возросло число посетителей из России: за тот же период Малайзия приняла 100 645 российских туристов - на 360 % больше, чем в 2022 году, и на 39,5 % больше, чем до пандемии в 2019 году.

- Как насчет создания межправительственной комиссии по расширению азербайджано-малайзийских экономических связей. Какая работа была проделана в этом направлении?

- C нетерпением ожидаем создания совместной межправительственной экономической комиссии для улучшения двустороннего экономического сотрудничества.На встрече с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым я выдвинул предложение о создании совместной межправительственной комиссии меньшего масштаба - в форме деловой палаты или совета.

Ее можно было бы создать в качестве предшественника совместной межправительственной комиссии.В рамках этого делового совета национальные палаты, агентства, связанные с торговлей, и частный сектор могли бы сотрудничать для продвижения экономических интересов обеих стран.

Тесно сотрудничаем с нашими азербайджанскими коллегами и соответствующими структурами Малайзии, в том числе с национальной торговой палатой, для обсуждения исполнительного механизма. Как только это будет реализовано, мы планируем создать рабочую группу для рассмотрения и обсуждения двусторонних экономических возможностей и расширения связей в различных областях, таких как сельское хозяйство и пищевая промышленность, коммуникации, зеленая энергетика и информационные технологии.

- Планируются ли в ближайшее время взаимные визиты официальных лиц двух стран?

- На встрече с президентом Азербайджана мы также подчеркнули, что для укрепления связей необходимо чаще совершать визиты высокого уровня министров, правительственных чиновников и представителей деловых кругов.

Активно обсуждаем с обеими сторонами возможность визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Малайзию в этом году. Это могло бы дать возможность для завершения некоторых меморандумов о взаимопонимании, в частности о двусторонних консультациях, о высшем образовании и безвизовом режиме. Что касается совместных двусторонних консультаций, то последняя была в июле 2022 года, когда замминистра иностранных дел Мамедов посетил Малайзию. Мы планируем, что встреча состоится в этом году.

Парламентская дипломатия также имеет важное значение. Парламенты Малайзии и Азербайджана активно сотрудничают, в то же время парламентарии и спикеры обеих стран обмениваются визитами с 2012 года.

Активные и тесные отношения, которые у нас есть, должны продолжаться и в будущем для углубления связей на благо двух стран. Нам необходимо расширить контакты между людьми для этого.