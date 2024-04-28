Мухтар Бабаев принял участие во встрече министров климата, энергетики и окружающей среды стран G7

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев участвует во встрече министров климата, окружающей среды и энер

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев участвует во встрече министров климата, окружающей среды и энергетики стран G7 в итальянском Турине.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице COP29 в соцсети Х.

"COP29 участвует во встрече министров климата, энергетики и окружающей среды G7 в Турине", - говорится в информации.

Отмечается, что Мухтар Бабаев выступил на мероприятии и встретился со своим итальянским коллегой Джилберто Пикетто-Фратином.