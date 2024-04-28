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Мухтар Бабаев принял участие во встрече министров климата, энергетики и окружающей среды стран G7

Мухтар Бабаев принял участие во встрече министров климата, энергетики и окружающей среды стран G7 Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев участвует во встрече министров климата, окружающей среды и энер
COP29
28 апреля 2024 г. 16:00
Мухтар Бабаев принял участие во встрече министров климата, энергетики и окружающей среды стран G7

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев участвует во встрече министров климата, окружающей среды и энергетики стран G7 в итальянском Турине.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице COP29 в соцсети Х.

"COP29 участвует во встрече министров климата, энергетики и окружающей среды G7 в Турине", - говорится в информации.

Отмечается, что Мухтар Бабаев выступил на мероприятии и встретился со своим итальянским коллегой Джилберто Пикетто-Фратином.

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Версия на английском языке ФотоMukhtar Babayev attends meeting of ministers of climate, energy and environment of G7 countries
Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev G7-nin İqlim, Enerji və Ətraf Mühit Nazirlər Toplantısında iştirak edir

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