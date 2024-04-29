Болгарская газета: Азербайджан стремится получить долгосрочные выгоды от "зеленой" энергетики

Получив в прошлом году право на проведение 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Азербайджанская Республика поставила перед собой цель в ближайшее десятилетие продвинуться по пути "зеленой" энергетики. Хотя страна об

Получив в прошлом году право на проведение 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Азербайджанская Республика поставила перед собой цель в ближайшее десятилетие продвинуться по пути "зеленой" энергетики. Хотя страна обладает богатыми запасами нефти и газа, она стремится получить долгосрочные выгоды от "зеленой" энергетики.

Как передает Report , об этом говорится в статье на сайте болгарской национальной информационной газеты " Стандарт ".

Подчеркивается, что Азербайджан выразил желание сделать приоритетной политику "зеленой" энергетики в направлении создания здоровых условий жизни для своих граждан, а также содействия созданию безопасной среды обитания для людей в регионе и мире в целом.

"В 2021 году на саммите COP26 в Глазго Азербайджан подтвердил свои цели по сокращению выбросов парниковых газов на 40% и созданию зоны "чистых нулевых выбросов" на территориях, недавно освобожденных от армянской оккупации. Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, а также Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана были объявлены зонами зеленой энергетики, поскольку эти регионы обладают значительным потенциалом для использования различных возобновляемых источников энергии, в том числе гидроэнергетика, солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия", - отмечается в материале.

Также сообщается, что по официальным данным, общий технический потенциал этих территорий по возобновляемым источникам энергии составляет 15 ГВт. На освобожденных территориях Азербайджана уже введены в эксплуатацию 11 ветроэлектростанций (ГЭС) мощностью 53,6 МВт, ведется строительство 7 ГЭС мощностью 70,5 МВт, а в этом году планируется запустить строительство еще 9 станций общей мощностью 76,8 МВт.

"Правительство Азербайджана поставило перед собой цель увеличить долю установленных мощностей возобновляемой энергетики с нынешних 17% до 30% в общем энергобалансе страны к 2030 году - путем создания устойчивого перехода на электроэнергию с целью сокращения использования природного газа для производства электроэнергии в стране. Также планируется диверсификация экспорта энергоносителей на мировые энергетические рынки и наращивание поддержки в сфере энергетической безопасности партнеров.

В Азербайджане реализуются проекты зеленой энергетики, которые демонстрируют роль страны как надежного энергетического партнера и ответственного члена международного сообщества в борьбе с глобальным потеплением. Азербайджан будет председательствовать на климатическом саммите ООН, который пройдет в ноябре 2024 года в Баку – важной платформе для обеспечения международного сотрудничества в совместных действиях по борьбе с изменением климата", - подчеркивается в статье.