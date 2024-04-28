Эльчин Амирбеков: Проведение COP29 это огромная ответственность

Проведение столь престижного мероприятия как COP29 это огромная ответственность, которая в то же время помогает повысить уровень внутренней осведомленности в вопросах климата.

Проведение столь престижного мероприятия как COP29 это огромная ответственность, которая в то же время помогает повысить уровень внутренней осведомленности в вопросах климата.

Как передает Report , об этом заявил представитель президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью бразильской газете Correio Braziliense .

"COP29 является важнейшим событием, когда речь идет об одной из величайших проблем, стоящих перед всем миром: изменении климата и всех этих последствиях, с которыми сталкиваются все страны. Поскольку наша страна известна как углеводородная страна с экономикой, основанной на разведке природного газа и нефти, мы в течение нескольких лет осознавали, что должны обеспечить переход к зеленой и возобновляемой энергетике, что является одной из стратегических целей нашего правительства", - сказал он.

Э.Амирбеков также отметил, что Азербайджан стремится укрепить торговые связи с Бразилией.

"Бразилия могла бы, например, увеличить импорт из Азербайджана в области удобрений, что очень важно для нашей экономики. У нас также очень хорошие контакты в авиационной отрасли, потому что мы покупаем много самолетов. Мы также хотим, чтобы количество туристов увеличивалось, потому что лучший способ представить свою страну - это прямой рейс, и это именно то, над чем нам нужно было работать, чтобы сделать остановки в пути как можно короче", - отметил он

Э.Амирбеков также коснулся вопроса дальнейших шагов в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

"Думаю, дальнейшие шаги ясны, поскольку сейчас мы находимся в процессе переговоров по тексту мирного соглашения, которое было разработано Азербайджаном и представлено Армении полтора года назад. Над этим текстом уже проделана важная работа, но у нас еще остались некоторые вопросы, которые необходимо решить. Мы верим, что в ближайшие месяцы мы сделаем все возможное, чтобы завершить эту работу, поскольку считаем, что это соглашение создаст важный контекст для мирного сосуществования двух стран в предстоящие годы и десятилетия. Существует прекрасная возможность положить конец этой враждебности раз и навсегда", - заявил он.