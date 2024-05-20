В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов

В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов

В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 73 816 абортов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

В отчете отмечается, что по данным Госкомстата в 2023 году в стране родились 112 620 человек, среди которых 59 814 мальчиков и 52 806 девочек (113 мальчиков на каждые 100 девочек).

В то же время согласно статистике в 2021 году в Азербайджане было зарегистрировано 46 877 абортов, в 2022 году – 57 999, а в 2023 году – 73 816. Таким образом, на каждые 1000 женщин в возрасте 15-49 лет приходится 27,9 аборта.