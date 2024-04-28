Министр экономики обсудил партнерство в рамках COP29 с главой ВЭФ

Министр экономики Микаил Джаббаров обменялся мнениями с управляющим директором Всемирного экономического форума Миреком Душеком о "потенциальных вопросах партнерства в рамках COP29".

Министр экономики Микаил Джаббаров обменялся мнениями с управляющим директором Всемирного экономического форума Миреком Душеком о "потенциальных вопросах партнерства в рамках COP29".

Как передает Report, об этом Микаил Джаббаров сообщил в социальной сети Х.

"Во время визита в Королевство Саудовская Аравия мы встретились с управляющим директором Всемирного экономического форума Миреком Душеком. Говорили об активной позиции нашей страны в решении глобальных экономических задач, реализации низкоуглеродных бизнес-решений, потенциальных вопросах партнерства в рамках COP29, благоприятной бизнес-среде и тенденциях развития частного сектора", - написал он.