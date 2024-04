Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе "На пути к COP29", состоявшемся в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития (ИБР).

Как сообщает Report , об этом Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”X".

"За круглым столом мы обсудили приоритетные направления инициатив в борьбе с изменением климата:

- Меры, реализуемые в сфере зеленого роста и реализации устойчивого энергетического потенциала Азербайджана.

- Содействие совместным действиям, направленным на осуществление глобальных климатических обязательств стали реальностью.

- Создание механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемой энергетики", - отметил министр