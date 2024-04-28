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Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР

Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР.
COP29
28 апреля 2024 г. 21:02
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе "На пути к COP29", состоявшемся в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития (ИБР).

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”X".

"За круглым столом мы обсудили приоритетные направления инициатив в борьбе с изменением климата:

- Меры, реализуемые в сфере зеленого роста и реализации устойчивого энергетического потенциала Азербайджана.

- Содействие совместным действиям, направленным на осуществление глобальных климатических обязательств стали реальностью.

- Создание механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемой энергетики", - отметил министр

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Версия на азербайджанском языке ФотоİsDB-nin illik toplantısı çərçivəsində "COP29-a doğru" dəyirmi masada müzakirələr aparılıb

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