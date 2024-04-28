Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе "На пути к COP29", состоявшемся в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития (ИБР).
Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”X".
"За круглым столом мы обсудили приоритетные направления инициатив в борьбе с изменением климата:
- Меры, реализуемые в сфере зеленого роста и реализации устойчивого энергетического потенциала Азербайджана.
- Содействие совместным действиям, направленным на осуществление глобальных климатических обязательств стали реальностью.
- Создание механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемой энергетики", - отметил министр
During the "On the Road to #COP29" (@COP29_AZ) roundtable held as part of the Annual Meeting of the Islamic Development Bank (@isdb_group), we discussed the priority directions of initiatives to tackle #climatechange: