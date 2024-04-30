Первый диалог высокого уровня "МЭА – COP29" состоится в мае в Париже

В Париже 15 мая состоится первый диалог высокого уровня "Международное энергетическое агентство (МЭА) – COP29".

В Париже 15 мая состоится первый диалог высокого уровня "Международное энергетическое агентство (МЭА) – COP29".

Как передает Report, глава МЭА Фатих Бироль в социальных сетях сообщил, что в Турине провел встречу с президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

"Состоялась отличная дискуссия с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым об обеспечении успешных результатов [COP29] в Баку в этом году и о поддержке Международным энергетическим агентством стран в отношении новых определяемых на национальном уровне вкладов", - написал Бироль.

"С нетерпением ждем возможности провести наш первый диалог высокого уровня МЭА – COP29 15 мая в Париже", - добавил он.