Мухтар Бабаев обсудил климатическое финансирование с министром окружающей среды Японии

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с министром по делам окружающей среды Японии Синтаро Ито.

Как передает Report, об этом говорится в публикации председательства COP29 в соцсети "Х".

В ходе встречи команда COP29 во главе с Мухтаром Бабаевым обсудила роль Японии в финансировании борьбы с изменением климата.

В публикации отмечается, что в прошлом году Япония выделила 10 млн. долларов США в Фонд компенсации потерь и ущерба (Loss and Damage fund), который составляет важную часть глобальной системы финансирования борьбы с изменением климата.