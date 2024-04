Muxtar Babayev Yaponiyanın ətraf mühitin mühafizəsi naziri ilə iqlim maliyyəsini müzakirə edib

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri və COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Yaponiyanın ətraf mühitin mühafizəsi naziri Sintaro İto ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında paylaşım edilib.

Tərəflər Tokionun iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə maliyyə məsələlərini müzakirə ediblər.