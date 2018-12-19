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    Еврокомиссия приняла план из 14 экстренных мер на случай "жесткого Brexit"

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия  опубликовала план экстренных мер в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения ("жесткий Brexit").

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

    "Мы приняли 14 экстренных мер, чтобы смягчить выход Великобритании [в случае "жесткого Brexit"]", - сказал он.

    На прошедшем 13-14 декабря саммите ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в связи с проблемами с ратификацией соглашения в Великобритании сообщество активизирует подготовку к "жесткому Brexit" и в ближайшее время опубликует соответствующие меры.

    Ранее правительство Великобритании активизировало подготовку к выходу страны из Евросоюза без итогового соглашения

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