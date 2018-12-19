Еврокомиссия приняла план из 14 экстренных мер на случай "жесткого Brexit"

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия опубликовала план экстренных мер в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения ("жесткий Brexit").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Мы приняли 14 экстренных мер, чтобы смягчить выход Великобритании [в случае "жесткого Brexit"]", - сказал он.

На прошедшем 13-14 декабря саммите ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в связи с проблемами с ратификацией соглашения в Великобритании сообщество активизирует подготовку к "жесткому Brexit" и в ближайшее время опубликует соответствующие меры.

Ранее правительство Великобритании активизировало подготовку к выходу страны из Евросоюза без итогового соглашения.