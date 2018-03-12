Тереза Мэй: "Скрипаля отравили веществом, разработанным в России"

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Сейчас понятно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом разработанного Россией. Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как "Новичок", — заявила политик.

Заявление премьер-министра прокомментировал МИД России. "Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть британцы расскажут, чем закончились дела Литвиненко и Березовского", — заявили в ведомстве.