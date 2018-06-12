Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам встречи в Сингапуре - ВИДЕО

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подлписали документ по итогам встречи в Сингапуре, сообщает Report.

"Мы подписываем очень важный, подробный документ. Мы хотим сделать больше", - заявил Трамп по итогам подписания документа.

Он поблагодарил Ким Чен Ына за встречу, отметив, что она была насыщенной.

"Подписание этого исторического документа возвещает о новом старте. Мы увидим большие перемены", - сказал в свою очередь Ким Чен Ын.

Отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли Трамп пригласить Кин Чен Ына в Белый дом, президент США ответил: "Безусловно".