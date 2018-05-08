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    Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

    © REUTERS/Gleb Garanich

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Парламент Армении на специальном заседании избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    За кандидатуру Пашиняна проголосовало 59 депутатов, 42 - против.

    На волне проходивших в  стране с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Фракции блоков "Елк", "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн" выдвинули 3-го мая лидера армянской оппозиции и главу фракции "Елк" Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Он стал единственным кандидатом на пост главы правительства. 

    Армянская оппозиция проводит в данный момент митинг на Площади Республики.

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