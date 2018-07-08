Британец, расследовавший отравление Новичком, попал в больницу

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Ещё один человек госпитализирован в Великобритании в связи с инцидентом с отравлением нервно-паралитическим агентом «Новичок» в Эймсбери. Это полицейский, участвовавший в расследовании, сообщает РБК со ссылкой на Sky News, передает Report.

Полицейского вечером в субботу, 7 июля, доставили сначала в больницу города Суиндон, а затем в районный госпиталь в Солсбери для проведения дополнительных исследований.

Именно в госпитале в Солсбери находились Сергей и Юлия Скрипаль, подвергшиеся воздействию «Новичка» в марте, и у ммедиков есть возможность произвести «соответствующие специализированные тесты».

30 июня в Эймсбери в критическом состоянии были найдены мужчина и женщина, британцы, отравившиеся, как было установлено, «Новичком». Симптомы их отравления идентичны тем, что были у бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская полиция, впрочем, заявила, что инциденты не связаны, и второе отравление не покушение.

Конспирологи же считают, что появление «Новичка 2.0» перед возможным полуфиналом Россия – Англия не случайно.