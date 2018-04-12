ОЗХО: Скрипалей отравили "Новичком"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано вещество "Новичок", передает Report со ссылкой на телеканал Sky News.

Отметим, что газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты ОЗХО уже завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и сегодня направят его всем странам-членам организации.

Напомним, что отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 (к нему британские власти приравнивают "Новичок") причастно российское государство. Россия это отрицает.