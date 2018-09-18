Лидеры КНДР и Южной Кореи завершили первый день переговоров в Пхеньяне - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин завершили первый день официальных переговоров в Пхеньяне. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили журналистам в пресс-центре саммита в Сеуле.

Лидеры планируют продолжить переговоры в среду.

Переговоры проходили в здании ЦК Трудовой партии Кореи.

*** 11:38

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен Ын начали в Пхеньяне прямые переговоры, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Межкорейский саммит продлится до 20 сентября.

Как ранее сообщила администрация Мун Чжэ Ина, стороны обсудят возможность перезапуска диалога между КНДР и США, связанный с этим вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова, а также проблемы в сфере безопасности.