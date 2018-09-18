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    Лидеры КНДР и Южной Кореи завершили первый день переговоров в Пхеньяне - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин завершили первый день официальных переговоров в Пхеньяне. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили  журналистам в пресс-центре саммита в Сеуле.

    Лидеры планируют продолжить переговоры в среду.

    Переговоры проходили в здании ЦК Трудовой партии Кореи.

    *** 11:38

    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен Ын начали  в Пхеньяне прямые переговоры, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Межкорейский саммит продлится до 20 сентября.

    Как ранее сообщила администрация Мун Чжэ Ина, стороны обсудят возможность перезапуска диалога между КНДР и США, связанный с этим вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова, а также проблемы в сфере безопасности.

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