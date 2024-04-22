Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине

Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что в случае одобрения Сенатом, он немедленно подпишет закон о предоставлении военной помощи США.

Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что в случае одобрения Сенатом, он немедленно подпишет закон о предоставлении военной помощи США.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram.

"Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом, он немедленно подпишет закон. Я благодарен Джо Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство", - отметил глава государства.

Байдену президент Украины рассказал о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по Харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.

"Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности», - заявил Зеленский.