Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению

Автоколонна российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана направилась во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане Сюникской области (Зангезур – ред.) Армении.

Автоколонна российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана направилась во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане Сюникской области (Зангезур – ред.) Армении.

Как передает Report, об этом агентству Armenpress сообщил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.

"Для дислокации в Карабахском регионе Азербайджана и осуществления миротворческой деятельности правительство Армении выделило российским миротворческим подразделения места временной дислокации в Горисе и Сисиане. Место также было выбрано с целью обеспечения нормальной работы Лачинского коридора. Поскольку российские миротворческие войска покидают Карабах, они, понятно, не могут оставаться также в Армении. Группа и автоколонна миротворцев направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию", - сказал Григорян.

Напомним, что 17 апреля помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о том, что высшее руководство Азербайджана и России приняло совместное решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.