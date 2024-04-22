О нас

Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению

Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению Автоколонна российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана направилась во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане Сюникской области (Зангезур – ред.) Армении.
В регионе
22 апреля 2024 г. 22:19
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению

Автоколонна российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана направилась во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане Сюникской области (Зангезур – ред.) Армении.

Как передает Report, об этом агентству Armenpress сообщил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян.

"Для дислокации в Карабахском регионе Азербайджана и осуществления миротворческой деятельности правительство Армении выделило российским миротворческим подразделения места временной дислокации в Горисе и Сисиане. Место также было выбрано с целью обеспечения нормальной работы Лачинского коридора. Поскольку российские миротворческие войска покидают Карабах, они, понятно, не могут оставаться также в Армении. Группа и автоколонна миротворцев направились во временные пункты дислокации в Горисе и Сисиане для организации работ по их закрытию", - сказал Григорян.

Напомним, что 17 апреля помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о том, что высшее руководство Азербайджана и России приняло совместное решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın sülhməramlıları Qarabağdan Ermənistana gedir

Другие новости из категории

Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Таджикистан и Иран рассматривают транзитные возможности порта Чабахар
Таджикистан и Иран рассматривают транзитные возможности порта Чабахар
22 апреля 2024 г. 17:23
Сийярто: Венгрия пока будет блокировать выделение ЕС 2 млрд евро для Украины
Сийярто: Венгрия пока будет блокировать выделение ЕС 2 млрд евро для Украины
22 апреля 2024 г. 17:07
Рахмон и Кэмерон обсудили расширение связей между Таджикистаном и Британией
Рахмон и Кэмерон обсудили расширение связей между Таджикистаном и Британией
22 апреля 2024 г. 16:13
Секретарь Совбеза Ирана примет участие в форуме по безопасности в Петербурге
Секретарь Совбеза Ирана примет участие в форуме по безопасности в Петербурге
22 апреля 2024 г. 15:43
Президенты Турции и Ирака провели встречу в Багдаде
Президенты Турции и Ирака провели встречу в Багдаде
22 апреля 2024 г. 15:30
В Ереване проходит акция протеста у представительства Евросоюза
В Ереване проходит акция протеста у представительства Евросоюза
22 апреля 2024 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi