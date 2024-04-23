Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град

24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 13-17°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.