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Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град 24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
23 апреля 2024 г. 13:38
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град

24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 13-17°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for April 24
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

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