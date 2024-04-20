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Заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов скончался

Заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов скончался 20 апреля в 12:03 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов об ухудшении состояния здоровья заслуженного артиста Азербайджана Джаваншира Мамедова.
Шоу-бизнес
20 апреля 2024 г. 13:32
Заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов скончался

20 апреля в 12:03 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов об ухудшении состояния здоровья заслуженного артиста Азербайджана Джаваншира Мамедова.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"Бригада скорой помощи приехала по указанному адресу. Врачи скорой помощи зарегистрировали доврачебную смерть", - сказали в TƏBİB.

13:09

Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов.

Как сообщает Report, информацию распространили в своих аккаунтах в соцсетях деятели искусства.

Причина смерти Дж.Мамедова не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Cavanşir Məmmədovun ölümü ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİB

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