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Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана

Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана Страны Европейского союза достигли политического соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана.
В регионе
22 апреля 2024 г. 19:42
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана

Страны Европейского союза достигли политического соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы достигли политического соглашения о расширении санкционного режима против производителей беспилотников Ирана на ракеты и потенциальные поставки ракет России. Система такая же: санкции против производителей ракет. Во-вторых, мы расширим географию: санкции будут вводиться не только за поставки России, но и другим прокси", - сказал он.

Ожидается, что Совет ЕС в ближайшее время формально оформит это решение, после чего Брюссель сможет ввести новые санкции в отношении Тегерана.

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