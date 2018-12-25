Эльмар Мамедъяров: Подписание Конвенции о правовом статусе Каспия - историческое событие

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/efa68070069d724d8ed16657cf430263/aeb2ff2c-ca7e-40ca-9d2a-4b95db6fe334_292.jpg

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря явилось поистине историческим событием, ознаменовавшим добрую волю пяти прибрежных государств.".

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Подписанная в августе этого года лидерами "прикаспийской пятерки" Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открыла новые, уникальные возможности для сотрудничества государств. Конвенция регулирует права и обязательства сторон в отношении использования Каспийского моря и его богатых природных ресурсов. Она определяет параметры делимитации Каспийского моря" - сообщил министр.

Э.Мамедъяров отметил, что главное значение этого документа для Азербайджана состоит в том, что он определяет суверенные и исключительные права прибрежных государств на использование богатых природных ресурсов моря:

"Таким образом, Конвенция обеспечивает последовательность и безопасность реализации различных проектов в области нефтегазовой промышленности, а также осуществления иной хозяйственно-экономической деятельности на море. Она создаёт условия для свободы и безопасности мореплавания, что играет важную роль с точки зрения развития торговли на Каспийском море и экономики наших стран".

По словам главы МИД, в целом же реализация положений Конвенции обеспечит достижение заявленной в ней цели – превращения Каспийского моря в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества: "Азербайджан как страна, исторически являющаяся пионером в реализации крупных проектов на Каспии, планирует и дальше осуществлять и расширять здесь сотрудничество с прибрежными государствами.

Благодаря успешной энергетической политике, Азербайджан сумел гарантировать свою экономическую безопасность, а также завоевать авторитет надёжного партнера, производителя и транзитного государства, внося свой вклад в энергетическую безопасность Европы. В настоящее время по инициативе и с участием Азербайджана продолжается строительство крупнейшего инфраструктурного и энергетического проекта Южный Газовый Коридор. Этот проект обладает большой значимостью роль с точки зрения транспортировки природного газа из региона Каспийского моря в Европу, и мы всегда готовы предоставить свои возможности соседним, дружественным странам, желающим воспользоваться транзитными путями через территорию Азербайджана".