 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

    Первый раунд диалога между Пхеньяном и Сеулом проходит в приграничном пункте Пханмунджом

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром в приграничном пункте Пханмунджом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило министерство объединения Республики Корея.

    Как сообщается, главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности возможное участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

    В состав делегаций двух стран входят по пять человек. Делегацию Юга возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, Севера - председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi