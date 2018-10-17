Журналист Джемаль Кашикчи был расчленен в комнате генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле- СМИ

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Новые подробности вскрыты в деле оппозиционного журналиста Джемаля Кашикчи, пропавшего 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщает Report, по полученным «Ени шафак» (Yeni Şafak) сведениям, Турция располагает многими аудиозаписями, связанными с жестоким убийством, совершенным в здании генконсульства. На одной из них генконсул Мухаммед аль-Утейби (Muhammed Uteybi), который минувшим днем поспешно сбежал в Эр-Рияд, требует, чтобы приговор был приведен в исполнение за пределами диппредставительства. И получает ответ: «Если хочешь жить, молчи!»

Так, Катарский телеканал «Аль-Джазира» (Al Jazeera) привел детали, связанные с моментом убийства. Предполагается, что Джемаль Хашогги был убит в кабинете консула, и здесь же его труп был расчленен за семь минут.

Операцию по расчленению осуществил саудовский судебно-медицинский эксперт Салах Мохаммед аль-Тубаиги (Salah Mohammed al-Tubaigy). Проводя эту леденящую кровь операцию, саудовский специалист по аутопсии рекомендовал другим саудовцам послушать музыку.

Мировые информационные агентства тоже со ссылкой на турецкие источники в органах безопасности озвучили ряд предположений одно за другим. Американское информагентство «Асошиэйтед Пресс» (AP) сообщило, что во время обыска в здании генконсульства были обнаружены доказательства убийства Хашогги. «Си-эн-эн» (CNN) тоже информировал, что Хашогги был убит, а его бездыханное тело расчленили. Что было сделано с расчлененным телом, не уточняется, поясниламериканский новостной канал.

Ранее турецкие следователи выявили факты относительно убийства пропавшего без вести в генконсульстве Саудовской Аравии журналиста.