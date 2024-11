В Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Равновесие в природе" итальянского скульптора Лоренцо Куинна

В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки "Равновесие в природе" известного итальянского скульптора-монументалиста Лоренцо Куинна (Lorenzo Quinn).

Как сообщает Report, проведение выставки в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку не случайно.

Так, экспозиция "Равновесие в природе" (Equilibrium in Nature) вновь привлекает внимание общественности к экологическим проблемам.

Основу концепции выставки в Баку составляет идея осознанной заботы об окружающей среде, природе.

В интервью журналистам до церемонии открытия выставки итальянский скульптор Лоренцо Куинн сказал, что очень рад находится здесь: "Я взволнован от проведения этой удивительной выставки на этом невероятном пространстве.

Конечно, я в течении многих лет наблюдал за этим местом, и верил в то, что однажды здесь откроется моя выставка.

Мечты стали реальностью. Я также очень рад, что моя выставка совпала с COP29, ведь каждое из моих произведений искусства содержит в себе универсальный посыл. Этот посыл воспевает любовь, мир и стабильность".

В открытии выставки приняли участие помощник президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, официальные гости, дипломаты, известные деятели искусств и другие лица.

Выступивший на церемонии открытия помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров поблагодарил Лоренцо Куинна за поддержку, оказанную в короткие сроки в проведении его выставки в Азербайджане. Он отметил, что в текущем году в Центре Гейдара Алиева состоялись презентации нескольких итальянских скульпторов и художников, сказал, что нынешняя выставка представляет прекрасные скульптурные образцы.

Анар Алакбаров выразил уверенность в том, что гости, прибывшие на конференцию COP29, которая в ближайшие дни пройдет в нашей стране, также высоко оценят эти произведения искусства, доставленные Л. Куинном в Азербайджан в рамках этого мероприятия.

В то же время, было доведено до внимания, что планируется проведение многочисленных мероприятий в Центре Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что на выставке в Центре, которая продлится до 11 мая будущего года, представлены 15 произведений Лоренцо Куинна.

Учредитель компании 365 Art, куратор выставки Ольга Даниеле выразила признательность Центру Гейдара Алиева за организацию выставки на высоком уровне.

Она отметила, что в своих произведениях Лоренцо Куинн выражает чувство любви к нашей планете. С этой точки зрения мысли автора ощущаются в его произведениях, выполненных с большим мастерством.

Автор выставки Лоренцо Куинн отметил, что Баку – прекрасный город, сказал, что до начала COP29 в нашей столице осталось совсем немного времени.

Выразив чувство радости от того, что его выставка проходит в столь грандиозном месте, Л. Куинн отметил, что в его произведениях воспевается сила природы.

"Мы должны любить нашу Землю. Мы должны относиться к ней так, как мать относится к своему ребенку. Мы должны уважать Землю, так же, как мы уважаем наших матерей. У нас нет другого места для жизни. Мы должны обязательно это учитывать. Потому что у нас нет другого пути", - сказал Лоренцо Куинн.

Затем гости ознакомились с великолепными скульптурами, представленными в парке и фойе Центра Гейдара Алиева.

Сначала состоялось ознакомление со скульптурой "Единство любви". Эта композиция воплощает в себе призыв к взаимной любви и поддержке. Потому что именно благодаря этим чувствам у человечества есть возможность обрести совершенную гармонию.

В рамках экспозиции в парке Центра посетителям будут представлены работы итальянского скульптора "Сбалансированный мир" (Balanced World), "Сила природы" (Force of Nature), "Рука Бога" (Hand of God), "Дай и возьми" (Give and take) и "Вместе" (Together), а работы"Эрос", "Параллельный мир" (Pharalel Universe), "Люби себя" (Love Yourself) и другие произведения автора выставлены в фойе Центра.

Работа "Люби себя" (Love Yourself) отражает любовь посредством любви к себе, призывает делиться этим чувством с миром, проливая свет на путь истинный.

Скульптура "В перспективе" (In Perspective) демонстрирует, сколь красив и мал наш мир по сравнению со Вселенной. Лоренцо Куинн призывает людей оценить мир, в котором мы живем, в перспективе.

Произведение "Рука Бога" (Hand of God) по праву считается одним из шедевров автора среди экспонатов. Скульптура изображает уставшего, поникшего человека на огромной ладони, которая держит его. Лоренцо посвятил эту работу своему сыну. "Рука Бога" обращает внимание людей на опасности, подстерегающие детей в реальной жизни. Впоследствии символизированная рука стала центральным элементом и других монументальных работ Куинна. Она воплощает в себе любовь, ненависть, созидание и мощь разрушений.

"Вместе" (Together) – так называется другая работа Лоренцо, привезенная в Баку. Именно показом этой композиции современное искусство впервые было представлено в Гизе среди знаменитых египетских пирамид. Монументальная композиция была представлена любителям искусства в Каннах в 2021 году и в Дубае в 2023 году. А теперь это произведение в течение 6 месяцев будет экспонироваться на Бакинской выставке в парке Центра Гейдара Алиева. В работе изображены руки, которые позволяют человеку как творить, так и разрушать. Скульптор убежден, что все в наших руках.

Ещё одно произведение автора, выставленное в Баку - "Сила природы" (Force of Nature). В нем воплощен образ хрупкой, но очень сильной женщины. В этом образе предстает сама мать-природа. В общем, цикл скульптур "Сила природы" занимает важное место в творчестве художника. Многие композиции из этой серии были представлены в различных уголках мира, украсив собой достопримечательности крупных городов.

Произведение "Сбалансированный мир" (A Balanced World) отражает тонкие идеи автора. Экспонат будто говорит: «"Хотя порой наши миры кажутся полярными, я нахожусь в идеальном балансе в своей жизни только с тобой".

Перед зданием Центра Гейдара Алиева также можно увидеть скульптуру "Дай и возьми" (Give and take), так поразившую сердца ценителей искусства всего мира. Этим произведением скульптор обращает внимание на важность баланса в жизни, в том числе и в природе. Это произведение на воде впервые демонстрируется в Азербайджане.

Лоренцо родился в семье оскароносного актера Энтони Куинна и дизайнера одежды, актрисы Иоланды Аддолори, учился в Академии искусств в Нью-Йорке, планировал стать художником, но впоследствии решил связать свою судьбу со скульптурой, чтобы лучше выразить свой внутренний мир и оригинальные идеи. Лоренцо Куинн также снискал славу киноактера.

Лоренцо Куинн, известный как "создатель чувств", "художник эмоций", является одним из самых востребованных скульпторов современности. Работы Лоренцо Куинна призывают людей к миру и гармонии с собой и окружающим миром, несут ценные послания, говоря о том, что «сотворение и разрушение - результат нашего собственного выбора». Его произведения воплощают в себе баланс положительных и отрицательных сторон человеческой сущности.

Напомним, что произведения Лоренцо Куинна будут представлены в парке и фойе Центра Гейдара Алиева до 11 мая 2025 года.