Haber Global: Президента Азербайджана встретили в Кахраманмараше с большой любовью

Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 19 июня принявшего участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше, встретили с большой любовью.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 19 июня принявшего участие в церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком Кахраманмараше, встретили с большой любовью.

Как сообщает Report , об этом говорится в репортаже местного телеканала Haber Global.

В сюжете отмечается, что участники церемонии выразили благодарность Азербайджану и лично президенту Ильхаму Алиеву.

Трогательные моменты имели место во время вручения ключей от новых квартир семьям. На церемонии вручения ребенок, который сначала обнял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а затем президента Азербайджана Ильхама Алиева, вызвал улыбку на лицах людей.

Отметим, что сразу после страшного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции в феврале 2023 года, Азербайджанское государство и азербайджанский народ поддержали братскую страну. С первых дней стихийного бедствия по поручению президента Ильхама Алиева с целью оказания помощи братской стране были мобилизованы все ресурсы. Наряду с участием в поисково-спасательных операциях, усилия как государственных структур, так и неправительственных организаций нашей страны были сосредоточены и на других направлениях.

В соответствии с еще одним важным поручением главы нашего государства в Кахраманмараше в качестве долгосрочной поддержки братской страны началось строительство "Азербайджанского квартала".

Строительные работы велись Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана. На территории квартала площадью 27,6 гектара построено 68 жилых домов, состоящих из 1194 квартир, начальная школа и детский сад имени Гейдара Алиева, культурный центр и другие социальные объекты. Для семей, которые здесь будут размещены, также будет создано 1595 торговых объектов.

Открытие начальной школы и детского сада имени Гейдара Алиева состоялось 11 сентября 2024 года.

Строительство кварталов 7, 8, 11 и 12 по генеральному плану "Азербайджанского квартала" уже завершено. В четырех кварталах расположены 26 жилых зданий. Все здания - четырехэтажные. Всего в них имеется 456 квартир и 328 нежилых объектов.